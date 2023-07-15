روسيا تحبط محاولة اوكرانية لاغتيال صحفيتين بارزتين

احبطت الاجهزة الامنية الروسية مخططات ثالت انها مدعومة من أوكرانيا لقتل صحفيتين روسيتين بارزتين حيث تحدثت عن مجهولين راقبو اماكن سكن وعمل الصحفيتين

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم السبت، إنه اعتقل أشخاصا نفذوا عمليات استطلاع بالقرب من منزلي مارغريتا سيمونيان وكسينيا سوبتشاك ومكان عملهما.

وسيمونيان هي رئيسة تحرير قناة روسيا اليوم المملوكة للدولة، ولها فرع ناطق باللغة العربية ومؤيدة بارزة لحرب روسيا في أوكرانيا، فيما تحمل سوبتشاك صحفية ذات الاتجاه وهي معروفة ومقدمة برامج تلفزيونية وترشحت أيضا للرئاسة في عام 2018.

ووفق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء فإن المحتجزين اعترفوا بالتجهيز للهجوم على الصحفيتين بالنيابة عن أوكرانيا، وإنهم تلقوا وعدا بالحصول على مكافأة تساوي 1.5 مليون روبل روسي (16620 دولار).