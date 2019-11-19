روسيا تحذر تركيا من مغبة شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا

هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا، إذا لم يتم إخلاء المنطقة من الوحدات الكردية.

أعربت موسكو الثلاثاء، عن استغرابها من عودة تركيا إلى التهديد بشن عملية عسكرية جديدة محتملة شمال سوريا، إذا لم تفِ الولايات المتحدة وروسيا بتعهداتهما إزاء اتفاقات مع أنقرة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو ”أوفت تمامًا بالتزاماتها بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق الحدودية التركية إلى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية“.

وحذرت روسيا، من أن ”أي عملية عسكرية تركية جديدة ستزيد الوضع سوءًا في شمال سوريا“، مشيرة إلى أنها ”سترسل مزيدًا من أفراد الشرطة العسكرية من أجل استقرار الوضع على الحدود السورية التركية“.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هدد الإثنين، بشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا، إذا لم يتم إخلاء المنطقة من الوحدات الكردية.

واتهم أوغلو واشنطن وموسكو بعدم تنفيذ بنود الاتفاقات التي أوقفت العملية العسكرية التركية شمال سوريا، والتي بدأت في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن، اتهمت تركيا مرارًا بخرق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن أنقرة لم تلتزم لحظة واحدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته مع واشنطن في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

