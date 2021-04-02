روسيا تحذّر الغرب من التدخل عسكريا في أوكرانيا

هدد الكرملين الجمعة بأن موسكو قد تضطّر لاتّخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن في حال أرسلت دول غربية قوات إلى أوكرانيا في ظل التقارير التي تتحدّث عن تكثيف روسيا تواجدها العسكري عند الحدود.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: “لا شك في أنه من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية. بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها”. لكنه شدد على أن بلاده “لا تهدد” أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أن الوضع عند خطوط القتال في شرق أوكرانيا بين قوات الحكومة الأوكرانية وقوات الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو مخيف للغاية، وإن عدة استفزازات وقعت هناك.

وقال: “روسيا لا تهدد أحدا، ولم تهدد أحدا قط”، متّهما القوات المسلحة الأوكرانية بالقيام باستفزازات “عديدة”.

واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا الخميس بحشد قواتها عند الحدود، بينما تعهّدت واشنطن الوقوف إلى جانب كييف في حال قيام روسيا بأي “اعتداء”.

وذكر زيلينسكي أن 20 جنديا أوكرانيا قتلوا منذ مطلع العام الجاري.

واندلعت الحرب في شرق أوكرانيا عام 2014 عندما ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم بعد انتفاضة أطاحت بالرئيس الأوكراني الذي كان مقرّبا من الكرملين فيكتور يانوكوفيتش.

واتّهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية روسيا بالتحضير “لتوسيع تواجدها العسكري” في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقا، الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين.

وعبّر حلف الأطلسي عن قلقه، الخميس، بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير قرب شرق أوكرانيا.

وحذّرت الولايات المتحدة روسيا الخميس من “ترهيب” أوكرانيا، بينما اتصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بنظيريهما الأوكرانيين للتأكيد على دعم واشنطن لكييف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو الجمعة، إن موسكو غير معنية بتصعيد النزاع مع أوكرانيا.

وصرّح لوكالة “ريا نوفوستي” الرسمية أن “روسيا غير مهتمة بالانخراط في أي نزاع مع أوكرانيا، خصوصا إذا كان عسكريا”.

وتابع: “نتوقع أن تبدي أوكرانيا حكمة عبر الامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تتسبب بإشعال نزاع”. (وكالات)