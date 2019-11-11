روسيا تحرر آخر الحيتان المحتجزة بأمر بوتن

أعلنت السلطات الروسية أنها استكملت إطلاق سراح عشرات الحيتان البيضاء الأسيرة التي أثارت معاناتها مناشدة من نجوم هوليوود وتدخلا من الرئيس فلاديمير بوتن.

وكانت الحيتان، التي تم صيدها العام الماضي لبيعها لمتنزهات بحرية في الصين، محتجزة في ظروف صعبة في خليج قرب ميناء ناخودكا على المحيط الهادي إلى جانب 11 من الدلافين، ووصفت وسائل الإعلام الروسية مكان أسرها باسم "سجن الحيتان".

وقال معهد دراسات الأسماك وعلوم البحار الروسي في بيان "انتهت عملية إطلاق الثدييات البحرية إلى موطنها الطبيعي في البحر في منطقة بريموري".

وأضاف "كل الحيتان المتبقية أطلق سراحها في خليج أسامشن يوم الأحد 10 نوفمبر"، وتابع أن العملية بدأت قبل 5 أيام.

وكانت معاناة الدلافين المحتجزة مع 87 حوتا أبيض أثارت مناشدات دولية ودعم مشاهير منهم الممثل ليوناردو دي كابريو لالتماس اجتذب نحو 1.5 مليون توقيع يدعو إلى إعادتها للمحيط.

وأمر الكرملين السلطات المحلية بالتدخل وبدأ المسؤولون إطلاق سراحها على دفعات في أواخر يونيو.

وكانت الطريقة التي أطلق بها سراح الحيتان والتي قطعت فيها مسافة 1800 كيلومتر على مدى 6 أيام قد تعرضت لانتقادات من منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) وقال علماء دوليون إنها تمت بشكل متسرع وفي سرية وربما عرضت الحيوانات لخطر النفوق.