روسيا تخشى انقلاب السعودية ضدها بعد زيارة بايدن

أعربت روسيا الاربعاء، عن أملها في ان لا تتجاوب السعودية مع المساعي التي سيبذلها الرئيس الاميركي جو بايدن من اجل اقناعها باتخاذ مواقف مناهضة لموسكو خلال زيارته المرتقبة الى المملكة الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي "تثمن كثيرا التعاون مع السعودية في إطار عمل مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط في العالم، ونأمل بالطبع ألا يكون بناء وتطوير العلاقات مع عواصم العالم الأخرى موجها ضدنا بأي حال من الأحوال".

ويبدأ الرئيس جولته الأولى، منذ توليه منصب الرئاسة، إلى الشرق الأوسط في الفترة من 13-16 يوليو الجاري، حيث سيزور كل من إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

وقد أوضح في مقال نشره بصحيفة "واشنطن بوست" قبيل الزيارة مباشرة، أنه يعتبر أهمية هذه الجولة في "مواجهة العدوان الروسي" ووضع الولايات المتحدة في أفضل وضع يمكنها فيه "التغلب على الصين، والعمل من أجل استقرار أكبر في منطقة لاحقة من العالم".

بينما يعد بايدن السعودية من بين البلدان التي يتعين العمل معها مباشرة للتأثير على هذه النتائج.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب الجمعة من أن استمرار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع مع أوكرانيا يهدد برفع أسعار الطاقة بشكل كارثي على المستهلكين في مختلف أرجاء العالم.