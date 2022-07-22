روسيا تدرج 5 دول جديدة في خانة الاعداء

ادرجت الحكومة الروسية اليوم الجمعة 5 دول جديدة على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، وهم اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا حيث بدأت القيادة الروسية بتصنيف الدول بعد الحرب على اوكرانيا

يمكن توسيع القائمة

وذكر المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "القائمة التي صادقت عليها الحكومة الروسية لا تعد وثيقة نهائية ويمكن توسيعها في أي وقت، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال العدائية للدول الأجنبية الموجهة ضد البعثات الروسية في الخارج".



وأشار مجلس الوزراء الروسي إلى أن عدد الموظفين الذين يمكن للبعثات الدبلوماسية للدول غير الصديقة توظيفهم في الأراضي الروسية يختلف من دولة لأخرى فمن الممكن لليونان توظيف 34 شخصا، والدنمارك 20 شخصا، وسلوفاكيا 16 شخصا، أما سلوفينيا وكرواتيا فلن تتمكنان من توظيف أحد للعمل في بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية.

قائمة سابقة لاعداء روسيا

وفي فبراير شباط الماضي ادرجت روسيا في قائمة الدول غير الصديقة كل من "الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبى، والمملكة المتحدة، بما فى ذلك، جيرسى وأنجويلا وجزر العذراء وجبل طارق" بالاضافة الى "أوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا الشمالية واليابان".

وتضمنت قائمة الدول غير الصديقة لـ روسيا: "كوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان، والتى تعتبر إقليما من أقاليم الصين، ولكنها تحكمها إدارة خاصة منذ عام 1949".

وتقول الحكومة الروسية إلى أن البلدان والأقاليم المشار إليها فى القائمة هى تلك التى فرضت أو انضمت إلى نظام العقوبات المفروضة على روسيا بعد بداية العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا.