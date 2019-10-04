روسيا تدشن مفاعلين نوويين

اعلن مسؤول في منظمة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) ان وحدة الطاقة في كاسحة الجليد الروسية الجديدة دخلت حيز العمل.

ونقلت وكالة انباء "سبوتنيك" عن المصدر قوله بأن وحدة الطاقة في سفينة "أركتيكا" بدأت العمل بعد إطلاق مفاعلين نوويين فيها.

وأضاف المسؤول أن المفاعلين سيخضعان للاختبارات اللازمة، ثم يبدأ اختبار القدرة الحركية لسفينة "أركتيكا".

وتعد سفينة "أركتيكا" أقوى كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم. ويبلغ طولها 173.3 متر بينما يبلغ عرضها 34 مترا.

وتقدر سفينة "أركتيكا" على شق الطريق وسط الكتلة الجليدية التي يبلغ سمكها 3 أمتار. وتمت صناعتها في مصنع بناء السفن بمدينة بطرسبورغ الروسية. وسيتم تدشينها في عام 2020.

ويواصل هذا المصنع العمل في إنشاء سفينتين أخريين تعملان بالطاقة النووية.