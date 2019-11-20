روسيا تدين الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا

قال الإعلام الرسمي السوري إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى خسائر بشرية ومادية.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء الأربعاء عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة وإن موسكو تواصلت مع حلفائها بشأن الواقعة.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية غارات على مواقع في سوريا قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها.

وقال الإعلام الرسمي السوري إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى خسائر بشرية ومادية، جراء سقوط شظايا الصواريخ عقب تصدي الدفاعات السورية لها.

