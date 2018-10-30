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روسيا ترد بتجارب صاروخية على التمارين الضخمة للناتو

روسيا ترد بتجارب صاروخية على التمارين الضخمة للناتو
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