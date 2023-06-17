روسيا ترسل أكثر من 4 آلاف مدفعية إلى منطقة المعارك

قام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم السبت، بجولة تفقدية في مقاطعة أومسك لمراقبة تنفيذ الأوامر العسكرية المتعلقة بإنتاج الدبابات وقاذفات اللهب الثقيلة.



وأكدت الوزارة أن أكثر من 4 آلاف قطعة مدفعية تم إصلاحها وصيانتها تم نشرها في منطقة العمليات الخاصة قادمة من قاعدة في مقاطعة أومسك، وأنه قد تمت معاينتها بواسطة وزير الدفاع الروسي.



وأشارت الوزارة إلى أنه من المخطط أن يتم إرسال أكثر من 700 نظام مدفعي إلى الجبهة في المستقبل القريب.

وأفادت وزارة الدفاع، بأنه تم إبلاغ شويغو بتحسين القدرات الإنتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج بشكل كبير عدة مرات لمجموعة كاملة من المنتجات.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدفاع يولي اهتمامًا خاصًا لتحسين أمان الطواقم والمدرعات استعدادًا لإرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة.

وفي هذا السياق، قام الوزير بزيارة مخازن الصواريخ والمدفعية والعتاد وقواعد الاحتياط المتمركزة في المنطقة، وفحص سير العمل في تجهيز المعدات والأسلحة لإرسالها إلى المنطقة العسكرية الخاصة.

تدمير معقل للقوات الأوكرانية

من جهة ثانية نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقاطع فيديو تظهر تدمير معقل للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة هجومية في جنوب دونيتسك.

وأفادت الوزارة الروسية بأن مشغلي الطائرات دون طيار اكتشفوا معقلًا ينتمي للقوات الأوكرانية من خلال عمليات المراقبة، وتم توجيه الطائرات المسيرة لاستهداف المعقل وتدميره بنجاح.

وأوضحت الوزارة أن طراز "كوادروكوبتر" من الطائرات المسيرة استُخدم في الهجوم على المعقل، وكان المسلحون الأوكرانيون المتواجدين في المعقل مسلحين بأسلحة صغيرة وأسلحة مضادة للدبابات.

وبفضل الضربة الموجهة، تم القضاء على المسلحين الأوكرانيين في المعقل بنجاح.

اسقاط مسيرات أوكرانية

من جهة أخرى ذكر ألكسندر بوغوماز، حاكم مقاطعة بريانسك، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة نوفوزيبكوفسكي.

وأفاد بوغوماز في قناته على تطبيق "تلغرام" بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مصفاة النفط دروجبا، وأنه بفضل النظم الدفاعية الجوية الروسية، تم تدمير الطائرات المسيرة الثلاث دون أي خسائر.

تجدر الإشارة إلى أن خط أنابيب النفط دروجبا يمر عبر منطقة ألميتيفسك في بريانسك، حيث يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي عبر أراضي بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي عبر أراضي أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

