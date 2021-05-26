روسيا ترسل 3 طائرات قاذفة إلى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إرسال 3 طائرات قاذفة بعيدة المدى إلى سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم نقل 3 طائرات قاذفة بعيدة المدى من طراز “وبوليف تي يو-22 إم” إلى قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية السورية”.

وأشار البيان إلى أنها المرة الأولى التي تنشر روسيا فيها طائرات من هذا الطراز في قاعدة حميميم.

وأضافت: “ستتدرب الطائرات في مناطق جغرافية جديدة أثناء الطلعات الجوية فوق البحر المتوسط، وستعود إلى مطارات روسيا بعد التدريب”.

ولفت البيان إلى أن المدرج الثاني في القاعدة بات جاهزًا لاستقبال طائرات مختلفة. (الأناضول)