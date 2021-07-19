روسيا ترفض تسيير رحلات جوية لمنتجعات مصر

قالت وكالة انباء نوفوستي الاثنين، ان الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي رفضت طلبات شركات طيران محلية تسيير رحلات إلى منتجعات مصر.

ولم تكشف الوكالة الفدرالية عن سبب الرفض.

وقدمت 10 شركات سابقا طلبات لتسيير الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وتشمل قائمة الطلبات المرفوضة 97 رحلة تربط مطارات رئيسية وإقليمية روسية بالمنتجعات المصرية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية قبل أيام أن القرار النهائي لاستئناف رحلات الطيران إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة سيجريها وفد روسي إلى هذا البلد لإجراء الفحوص اللازمة.