روسيا تركز على تدمير منصات الصواريخ الاوكرانية

قالت موسكو ان القوات المسلحة الروسية بدأت بالتركيز على استهداف وتدمير المنظومة الصاروخية للجيش الاوكرانية فيما تحدثت عن مقتل 250 على الاقل من المرتزقةالاجانب الذين استقدمتهم القوات الاوكرانية

القضاء على 250 مسلح

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن ما يصل إلى 250 مسلحا أجنبيا قتلوا بضربة صاروخية روسية استهدفت مركز انتشار لمرتزقة "الفيلق الأجنبي" الأوكراني في دونباس.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أوضح أن هذه الضربة نفذت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على الموقع المذكور في بلدة قنسطنطينوفكا بجمهورية دونيتسك، وأنها أدت أيضا إلى تدمير سبع مدرعات و12 مركبة خاصة.

التركيز على قواعد الصواريخ

في الاثناء أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس.

وذكر بيان أن شويغو أشار إلى تعزيز القدرات الهجومية لمجموعة "فوستوك"، وأصدر تعليمات لقائدها بإعطاء الأولوية للقضاء بأسلحة عالية الدقة على الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للعدو، والتي تستخدم لقصف المناطق السكنية في دونباس بشكل متعمد، وكذلك لحرق حقول القمح ومرافق تخزين الحبوب.

وفي وقت سابق ذكر المتحدث ايغور كوناشينكوف انه وفي إطار مكافحة البطاريات تمت إصابة بطاريتين من راجمات صواريخ "أوراغان"، وثلاثة فصائل من راجمات صواريخ "غراد"، و14 فصيلة مدفعية من مدافع هاوتزر "غياتسينت-بي" ومدافع D-30 في دونيتسك.

وضرب الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال يوم 14 موقع قيادة، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 286 منطقة، وبين الأهداف المدمرة منظومة للطائرات من طراز "بوك-إم1"، وثلاثة مستودعات للأنظمة للصاروخية والمدفعية، ومستودع وقود.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 6 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضي.