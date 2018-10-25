روسيا تستأنف إطلاق صواريخ "سويوز"

استأنفت روسيا إطلاق الصواريخ الحاملة من نوع "سويوز"، بعد حادث فشل الصاروخ الناقل Soyuz-FG الذي تم إطلاقه من قاعدة بايكونور في 11 أكتوبر حاملا مركبة "سويوز MS-10" المأهولة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن دائرة الإعلام في الإدارة العسكرية قولها: "يوم الخميس في الساعة 3:15 بتوقيت موسكو، أطلق طاقم من قوات الفضاء من منصة الإطلاق رقم 4 من الموقع 43 في مطار بليستسك الاختباري الحكومي، صاروخا فضائيا ناقلا من طراز Soyuz-2.1b ومركبة فضائية وقمرا اصطناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وذكرت هذه الدائرة أن "نائب قائد قوات الفضاء الروسية الكسندر غولوفكو الذي وصل إلى محطة الإطلاق لرصد التحضير وتسيير إطلاق المركبة الفضائية، أشرف شخصيا على قيادة عملية الإطلاق العامة للصاروخ".

ووفقا لوزارة الدفاع، فقد "تم تنفيذ جميع عمليات الإطلاق السابقة وإطلاق الصاروخ الناقل "سويوز -2-1 بي" اليوم في وضع عادي، ورصدت وسائل مجمع التحكم الآلية على الأرض عملية إطلاق الصاروخ وتحليقه".

وهذا هو الإطلاق الثالث لصاروخ "سويوز -2"، بعد الإطلاق الأول الذي أجري عام 2018 من مطار بليستسك الفضائي وسبقه تنفيذ الإطلاق السابق لصاروخ سويوز -2 من نفس المطار في 17 يونيو 2018.

وبدأت اختبارات الطيران لمجمع الصواريخ الفضائية سويوز -2 في بليسيتسك في 8 نوفمبر 2004 وعلى مدى السنوات الأربع عشرة الماضية تم تنفيذ 34 إطلاقا لصواريخ سويوز -2 لمراحل التحديث 1 أ ، 1 ب ، و1 ف وحلت صواريخ الإطلاق Soyuz-2 محل صواريخ Soyuz-U التي كانت تعمل في بليسيتسك من عام 1973 إلى عام 2012.

وخلال هذه الفترة، تم إطلاق 435 صاروخا من هذا الطراز من مطار بليسيتسك، حيث أوصلت هذه الصواريخ نحو 430 جهازا فضائيا مخصصة لمختلف الأغراض إلى المدار.