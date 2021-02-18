روسيا تستأنف الرحلات الجوية الى منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريين

كانت الرحلات إلى المقصدين السياحيين الشهيرين قد توقفت بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر تشرين الأول 2015 مما أودى بحياة 224 شخصا.

قال أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية الخميس إن الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة المطلين على البحر الأحمر ستستأنف في مارس آذار بعد توقف استمر أكثر من خمس سنوات.

كانت الرحلات إلى المقصدين السياحيين الشهيرين قد توقفت بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر تشرين الأول 2015 مما أودى بحياة 224 شخصا.

وأضاف نوير أن شركة الطيران الروسية (نورد ويند) قدمت طلبا لبدء تسيير رحلات إلى المدينتين اعتبارا من 28 مارس آذار.

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