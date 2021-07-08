روسيا تستأنف رحلات الطيران العارض لمصر بعد توقفها لأعوام

قالت وسائل اعلام روسية الخميس، ان الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما يلغي الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر.

وألغت روسيا جميع الرحلات الجوية إلى مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد أيام من تحطم طائرة ركاب فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

وفي 31 أكتوبر/ تشرين أول 2015، تحطمت طائرة "كوغاليم آفيا" إيرباص A321 في سيناء كانت في طريقها من منتجع شرم الشيخ المصري إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، وكان على متن الطائرة 224 شخصاً، بينهم 24 طفلاً.

و"الطيران العارض" يعتمد على تأجير الطائرة كاملة في الرحلة، وليس على بيع التذاكر للمقاعد بشكل منفرد كما هو متبع في الرحلات المجدولة العادية.