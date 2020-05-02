روسيا تسجل نحو 10 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا السبت ارتفاع عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد بنحو عشرة آلاف في أعلى حصيلة منذ بدء تفشي المرض.

وأفادت السلطات الروسية بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع بـ9623 حالة إلى 124 ألفا و54.

ولكن معدّل الوفيات المسجّل رسميا يعد منخفضا مقارنة بدول على غرار إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وتوفي 57 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 1222.

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن العاصمة الروسية، التي تعد بؤرة الوباء في البلاد، لم تتجاوز بعد ذروة تفشي الفيروس.

وقال على مدونته في وقت سابق السبت إن “التهديد يزداد على ما يبدو”.

وسجّلت موسكو 5358 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في العاصمة إلى 62 ألفا و658.

