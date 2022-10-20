روسيا تسخر من استقالة "تراس".. وميدفيديف: "تستحق نوبل لأسرع انهيار"

بلغة ساخرة وشامته، طلب نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية دميتري مدفيديف الى منح رئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة ليز تراس جائزة نوبل لاسرع انهيار مالي ووطني.

نوبل لـ تراس



وقال مدفيديف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تيلغرام "تستحق جائزة نوبل في الاقتصاد لأسرع انهيار في الشؤون المالية الوطنية". وذلك بعد ساعات قليلة من اعلان رئيسة الحكومة البريطانية استقالتها من منصبها بسبب التخبط المالي والانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، والذي قالت مصادر ان واحد من 7 مواطني بريطانية اضطروا للتخلي عن احدى وجباتهم اليومية بسبب الفقر وغلاء المعيشة

زاخاروفا: لا يوجد مثل تراس

من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "إن بريطانيا لم تعرف قط رئيس وزراء مثلها" في اشارة الى رئيسة الحكومة المستقيلة ليز تراس

مدفيديف لم يتوقف بسخريته عند تراس فقد طلب ايضا منح الجائزة العالمية في مجال الطب لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، مستذكرا مهنتها كطبيبة وإنفاقها على لقاحات فيروس كورونا حيث اشترت بـ ما قيمته 4.6 مليار جرعة من لقاح "كوفيد-19" من شركة فايزر للأدوية مقابل 71 مليار يورو". وقال: "هذه عشر جرعات من اللقاحات لكل مواطن في الاتحاد الأوروبي. الرقم مذهل".

وتعتبر تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، ولم يتعدى وجودها في منصبها 45 يوما واجهت العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية.

