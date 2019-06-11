روسيا تسعى لاحلال منظومتها الامنية في الخليج

تمسكت روسيا بالمبادرة التى طرحتها في وقت سابق، بخصوص إقامة منظومة أمنية في منطقة الخليج العربي.وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء أن مبادرة بلاده بشأن إقامة منظومة أمنية في منطقة الخليج العربي "لا تزال قائمة"

وطرحت روسيا المبادرة قبل نحو 18 عامًا، وتتعلق بالدرجة الأولى بالدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وإيران

وفي الصدد حذر إيران من عدم التمسك بالاتفاق النووي، وضرورة تطبيق الاتفاق بـ«حذافيره»، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب النظام الإيراني.

ونبه إلى أهمية مشاركة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في المبادرة.

وطالب بـ«حوار بين الدول العربية في منطقة الخليج وإيران؛ بحيث يكون الحوار شاملًا بين الأطراف المعنية بأمن الخليج».

وأجرى لافروف، في مارس الماضي، جولة في دول الخليج، اجتمع خلالها بكبار المسؤولين في عواصم قطر والسعودية والكويت والإمارات.