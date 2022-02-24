روسيا تطلق هجوما واسع النطاق ضد اوكرانيا وتستهدف بناها التحتية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد البنى التحتية العسكرية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عملية عسكرية على البلاد فجر الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، صباح الخميس، إن العملية العسكرية الخاصة بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا لا تشكل خطرا على المدنيين في البلاد.

وأشارت إلى تحييد البنى التحتية العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة.

وبعد دقائق من إعلان بوتين أنه سمح بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا الخميس، انتشرت المقاطع المصورة والصوتية لانفجارات في عدة مدن أوكرانية.

وقد أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية.

وأظهر مقطع مصور انفجارات كبيرة قرب مدينة خاركيف الأوكرانية بعد وقت قصير من إعلان روسيا العملية العسكرية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تغريدة إن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة.

ونقل موقع أوكرانيسكا برافدا الإخباري، عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله، الخميس، إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة إنترفاكس بإخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف، وبوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

لكن الجيش الأوكراني قال إن المعلومات عن إنزال قوات روسية في أوديسا كاذبة.

وقال كوليبا: "بدأ بوتين للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات".

وأضاف "هذه حرب عدوانية. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن".

كما قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وسمعت سلسلة من الأصوات الصاخبة البعيدة المماثلة لقصف المدفعية في كييف، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن بوتين أجاز للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا.

ونقلت عن بوتين قوله إن روسيا لا يمكن أن تتسامح مع ما وصفها بالتهديدات من أوكرانيا، وتحذيره من التدخل الأجنبي.

ولم يعط أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا او ستكون أوسع.

الرئيس الأميركي جو بايدن، من جهته، ندد بـ"الهجوم غير المبرر" من قبل روسيا في أوكرانيا، قائلا في بيان: "اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية".

وأضاف "روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم".