روسيا تعترض طائرة استطلاع اميركية فوق البلطيق

"أقلعت مقاتلة سوخوي-27 من أجل اعتراض هدف فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، اعتراض إحدى مقاتلاتها طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق.

وقالت الوزارة عبر بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أقلعت مقاتلة سوخوي-27 من أجل اعتراض هدف فوق بحر البلطيق. واقتربت المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الهدف، الذي حددته على أنه طائرة استطلاع من طراز إر-8 أيه بوسيدون (P-8A Poseidon) تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

وحسب البيان، بعد اقتراب المقاتلة الطائرة الروسية قامت الطائرة الأمريكية بالابتعاد عن الحدود الروسية لتعود الأولى إلى قاعدتها بسلام.

وتقول وسائل إعلام روسية إن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار ازداد في الآونة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية، في منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، وبالقرب من الحدود الغربية للبلاد، على وجه الخصوص.