روسيا تعترض مسيرة اميركية فوق البحر الاسود وتتوعد بالرد على استهداف الناقلة

اعلنت روسيا السبت، اعتراض طائرة مسيرة أميركية من طراز "ريبر" قرب حدودها فوق البحر الاسود، فيما توعدت بالرد على الهجوم الذي استهداف ناقلة نفط تابعة لها في مضيق كيرتش وتبنته القوات الاوكرانية.

وبحسب بيان في حسابها على تلغرام، قالت وزارة الدفاع الروسية انها ارسلت مقاتلة من طراز سو- 30 لاعتراض هدف جوي تم رصده وهو يقترب من حدود البلاد، مضيفة ان طاقم الطائرة حدد الهدف بوصفه طائرة استطلاع مسيرة من طراز ام كيو-9 إيه تابعة للجيش الاميركي.

وتابع البيان ان "مسيرة الاستطلاع الاجنبية" عادت ادراجها مبتعدة عن الحدود مع اقتراب المقاتلة الروسية منها، فيما عادت الاخيرة الى مطارها لاحقا ودون وقوع اي حادث.

ففي نهاية حزيران/يونيو، أكدت موسكو أنها اعترضت على النحو نفسه ثلاث طائرات للقوات البريطانية. وفي الأشهر الأخيرة، وقعت حوادث مماثلة مع

وكانت روسيا اعلنت انها اعترضت في الاشهر الاخيرة طائرات بريطانية وفرنسية وألمانية وبولندية وكذلك قاذفات اميركية فوق البحر الاسود وبحر البلطيق على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتسببت مناورة قامت بها مقاتلات روسية في اسقاط مسيرة أميركية من طراز “ريبر” في البحر الأسود في ايار/مايو.

وجاء الاعلان عن اعتراض المسيرة الاميركية السبت، غداة استهداف مسيرة اوكرانية ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش في البحر الاسود، ما ادى الى اصابتها باضرار.

لن يمر دون رد

وتوعدت روسيا بان الهجوم "الارهابي" الذي استهدف ما قالت انها "سفينة مدنية" لن يمر دون رد.

وتسبب الهجوم الذي لم يسفر عن ضحايا في توقف قصير للحركة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الهجوم "الهمجي" بانه لا يمكن تبريره، مؤكدة ان مرتكبيه سوف تتم معاقبتهم حتما ولن يمر دون رد.

(Lusa) - Russia said today it took off one of its fighter jets to intercept a US Reaper drone approaching its border over the Black Sea and then turned back. pic.twitter.com/6o1mjmYZv5 — Luis Guerreiro (@nutreviva) August 5, 2023





واضافت ان الهجوم هدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق، معتبرة ان عدم ادانة الغرب ومنظماته لمثل هذه الافعال يشجع اوكرانيا على شن مزيد من "الهجمات الارهابية".

وتصاعدت الهجمات بين الجانبين الروسي والاوكراني في البحر الاسود منذ رفض موسكو الشهر الماضي تمديد اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية عبره والذي توسطت فيه الامم المتحدة وتركيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني تاكيده ان قوات بلاده استهدفتعبر ضربة بمسيرة "ناقلة نفط كبرى" تابعة لروسيا في مضيق كيرتش، مشيرا الى انها كانت تنقل الوقود للجيش الروسي.

والسفينة التي استهدفها الهجوم هي الناقلة SIG الخاضعة لعقوبات أميركية على خلفية تزويدها الجيش الروسي بالمحروقات أثناء الحرب في سوريا، وقد اصيبت بثقب في منطقة غرفة المحرك عند خط الماء، بحسب اما افادت الوكالة الفدرالية للنقل البحري والمياه في بيان على تلغرام.

والجمعة، قالت اوكرانيا ان قواتها شنت ضربة بطائرة مسيرة على قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الاسود مستهدفة سفينة الانزال أولينيغرورسكي غورنياك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الاستخبارات الأوكرانية تاكيده "نجاح" العملية التي قال ان هدفها كان اظهار ان قوات كييف قادرة على ضرب اي سفينة روسية في اي مكان في البحر الاسود. فيما قالت موسكو ان زورقين مسيرين شاركا في الهجوم.