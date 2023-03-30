روسيا تعتقل مراسل وول ستريت جورنال الأمريكية بتهمة التجسس

البوابه - اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في موسكو، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية.

وأشار بيان الأمن الروسي إلى أنشطة غير قانونية للمواطن الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش المولود في العام 1991 والمعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية كمراسل لمكتب موسكو لصالح صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب جهاز الأمن الفدرالي الروسي، فقد جمع جيرشكوفيتش معلومات من شأنها أن تشكل سراً من أسرار الدولة الروسية وذلك حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، مشيرا إلى أن جمع المعلومات تلك كان بناءً على تعليمات من واشنطن.