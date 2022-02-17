روسيا تعدل غواصة عملاقة غير مرئية على الرادار

أفادت صحيفة "ميرور" بأن القوات الروسية تعمل على تطوير غواصة عملاقة غير مرئية على الرادار، يبلغ طولها 72 مترا، وإزاحتها 1300 طن.

الغواصة الجديدة يمكن وضعها بسرعة في مهمة قتالية، كما أنها مناسبة لحماية المناطق الساحلية،

وتحدثت "ميرور" عن تعديل لسفينة الدورية الغاطسة "ستراج"، والتي تجمع بين مزايا الغواصة وسفينة الدوريات.

تكتب "ميرور" عن هذا الأمر، مشيرةً إلى بيانات مكتب تصميم روبين، الذي صمم سفينة ستراج. كما تلاحظ الصحيفة، يسمح الطول الكبير للغواصة بإضافة عدة وظائف - تقليل رؤيتها للرادار، واستقرار السفينة كمنصة أسلحة. تحتوي الغواصة أيضًا على هوائي سونار ومحطات رادار.

السفينة مسلحة إلى أقصى حد - فهي تحمل أربعة أنابيب طوربيد من عيار 324 ملم، واثنتين من قاذفات الصواريخ الموجهة. قام المهندسون بتحسين المساحة من خلال بناء حظيرة مضغوطة متعددة الوظائف يمكنها تخزين قوارب النجاة وأنظمة الأسلحة الإضافية والطائرات المسيرة. مثل هذه المعدات تجعل ستراج خصمًا خطيرًا حتى بالنسبة للسفن الأكبر بكثير.

ستراج هي سفينة غاطسة تجمع بين مزايا الغواصة وسفينة الدوريات السطحية. للبحث عن الدخلاء، يمكن استخدام الهوائيات الرادارية والصوتية - وهذا يسمح باكتشاف الأهداف سرًا والاقتراب منها بهدوء.