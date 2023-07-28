روسيا تعلن اعتراض صاروخين اوكرانيين جنوب غرب البلاد

اعلن الجيش الروسي انه اعترض ودمر الجمعة، صاروخين اوكرانيين في جنوب غرب البلاد، مضيفا ان شظايا احدهما سقطت في مدينة تاغانروغ ما ادى الى اصابة 15 شخصا بجروح طفيفة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية انه تم اعتراض صاروخ اوكراني قرب مدينة آزوف في مقاطعة روستوف قرب الحدود في جنوب البلاد، مشيرة الى ان حطامه وشظاياه سقطت في منطقة مهجورة.

وفي بيان سابق الجمعة، اعلنت الوزارة اعتراض صاروخ أوكراني استهدف مدينة تاغانروغ في المقاطعة، في حين قال الحاكم الاقليمي للمنطقة ان 15 شخصا اصيبوا بسبب تناثر الزجاج جراء انفجار الصاروخ في وسط المدينة.

واوضحت وزارة الدفاع الروسية ان الصاروخ كان من طراز "إس-200" معدّل، وقد تسببت شظاياه باضرار في بعض المباني و"سقوط ضحايا من المدنيين".

واشار البيان الى ان الصاروخ ينتمي الى نظام الدفاع الجوي "إس-200"، وقد عمدت القوات الاوكرانية الى "تحويله إلى خيار هجومي".

وعلى صعيد الوضع الميداني في اوكرانيا، اعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة في تقريرها اليومي، انها تمكنت من صد كافة هجمات قوات كييف الخميس، واوقعت فيها نحو 690 قتيلا.

وقال البيان ان القوات الاوكرانية نفذت هجمات بالمدرعات ومعدات ثقيلة على محاور جنوب دونيتسك وجنوبها وكراسني ليمان بهدف اختراق الدفاعات الروسية، لكن الجيش الروسي صدها جميعا.

وفي حصيلة للخسائر الاوكرانية خلال الحرب التي بدأت مطالع العام الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية انها بلغت 701 طائرة ومروحية واكثر من 11 الف دبابة والية مدرعة و1140 راجمة صواريخ و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و5646 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون و11939 مركبة عسكرية.

