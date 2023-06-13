روسيا تعلن الاستيلاء على دبابات ليوبارد ومدرعات برادلي في أوكرانيا (فيديو)

نشر الجيش الروسي الثلاثاء، مقطعا مصورا يظهر استيلاءه على دبابات "ليوبارد" ألمانية ومدرعات "برادلي" أميركية جرى تسليمها للقوات الاوكرانية من اجل دعم هجومها المضاد.



وفي بيان على تلغرام عززته بالمقطع المصور، قالت وزارة الدفاع الروسية في اشارة الى دبابات ليوبارد ومدرعات برادلي "إنها غنيمتنا، الآن".

وتظهر في الفيديو مجموعة من الاليات العسكرية المتضررة جراء اصابتها بنيران الجيش الروسي قرب زابوريجيا جنوب وسط اوكرانيا.

وقالت الوزارة في البيان ان محركات بعض تلك الاليات العسكرية كانت لا تزال تعمل بعدما فر منها الجنود الاوكارنية مع اقتراب الجيش الروسي.

وسبق ان أعلنت روسيا تدمير عدد من دبابات ليوبارد وصواريخ بريطانية وأميركية وغيرها في محوري زابوروجيا ودونيتسك حيث تحاول القوات الاوكرانية التقدم في هجومها المضاد.



🚨🚨 عاجل: #روسيا تعلن عن إستيلاء الجيش الروسي على

أحدث الدبابات الغربية ليوبارد 2 في زابوروجي. pic.twitter.com/SXunuCU5q4 — بوليتيكا (@Politiica) June 13, 2023

وكان الجيش الروسي اكد الثلاثاء، انه تمكن من صد محاولات تقدم في دونيتسك قرب فيليكا نوفوسيلكا، وفي منطقة زابوريجيا المجاورة قرب قرية ليفادني في اطار الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الاوكرانية منذ ايام .

ومن جانبه، قال الجيش الاوكراني انه تمكن من تحقيق تقدم في عدة محاور في شرق وجنوب البلاد، وهو ما اقرت به روسيا لكنها سعت الى التقليل من اهميته من الناحية الاستراتيجية.

ووصف الرئيس الأوكراني هجوم قوات بلاده المضادّ الذي تشنّته ضد الجيش الروسي بانه "صعب"، لكنه اكد ان الهجوم الذي طال انتظاره اشهرا "يمضي قدماً".

وجاءت تصريحات زيلينسكي غداة اعلان القوات الاوكرانية استعادتها سبع قرى من قبضة الجيش الروسي في شرق البلاد وجنوبها.

وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام أنّ اجمالي المساحة التي استعادها الجيش الاوكراني بفضل الاسلحة الغربية التي حصل عليها قبل الهجوم المضاد، يبلغ 90 كيلومتراً مربّعاً .

واضافة الى استعادة تلك المساحة، اكدت القوات الاوكرانية انها احرزت تقدما متواضعا (250 الى 700 متر) قرب مدينة باخموت شرقي البلاد، والتي سيطر عليها الجيش الروسي الشهر الماضي.