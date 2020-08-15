روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا

بدأت روسيا، اليوم السبت، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، يحمل اسم “سبوتنيك V”، في خطوة تعد الأولى عالميا.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن وزارة الصحة الروسية، أن اللقاح الذي طوره معهد جماليا في موسكو سيطرح بنهاية الشهر الجاري.

ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أكد سابقا أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” لمدة تصل إلى عامين.

وبلغت حصيلة الإصابات في روسيا، اليوم السبت، 917884 حالة، وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.