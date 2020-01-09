روسيا تعلن بدء تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب

كانت تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في المنطقة وأرسلت وفدا لموسكو الشهر الماضي لبحث المسألة.

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية قوله إن وقفا لإطلاق النار قد بدأ في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال الروسي يوري بورينكوف قوله ”وفقا للاتفاقيات مع الجانب التركي، فإن وقفا لإطلاق النار قد نُفذ بمنطقة وقف التصعيد في إدلب بدءا من الساعة 1400 بتوقيت موسكو (1100 بتوقيت جرينتش) يوم التاسع من يناير 2020“.

وكانت تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في المنطقة وأرسلت وفدا لموسكو الشهر الماضي لبحث المسألة.

ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وخاضت وحدات من الجيش السوري اشتباكات عنيفة الاربعاء، مع المجموعات المسلحة على محور بلدة سمكة وبرسا بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعدما حاولت المجموعات المسلحة إحداث خرق على هذا المحور.

وشن الطيران الحربي الروسي السوري المشترك سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا خطوط إمداد المسلحين الخلفية بالتزامن مع رمايات صاروخية ومدفعية نفذتها وحدات الجيش السوري باتجاه معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة.

