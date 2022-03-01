روسيا تعلن عزمها قصف مواقع للقوات الأوكرانية في كييف

اعلن الجيش الروسي انه سيوجه ضربات بأسلحة عالية الدقة الى مراكز للعمليات الاعلامية تابعة للقوات الاوكرانية في كييف، وطلب من المدنيين المجاورين الابتعاد عن المواقع المزمع استهدافها.

وقال الناطق باسم الدفاع الروسية ايغور كاناشينكوف أن روسيا ستضرب مركز المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية والمنشآت التكنولوجية لوحدة أمن الدولة من أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

ودعت وزارة الدفاع المواطنين المقيمين في الجوار لمغادرة منازلهم.

وأكد أنه سيتم ضرب المرافق التكنولوجية لوحدة الأمن الخاصة والمركز الرئيسي الثاني والسبعين لجهاز الأمن السياسي في كييف بأسلحة عالية الدقة.

وأشار إلى أنه مع بدء العملية العسكرية زاد عدد الهجمات الإعلامية على مختلف مؤسسات الدولة في روسيا عدة مرات.