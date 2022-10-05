روسيا تعلن عن عقار لجدري القرود

سجلت وزارة الصحة الروسية أول عقار وطني "NIOCH-14" قالت انه يستخدم في علاج العدوى البكتيرية التي يسببها جدري القردة واشارت قناة روسيا اليوم الحكومية ان العقار تم تطويره من قبل متخصصين في علم الفيروسات في مركز الأبحاث الحكومي "Vector".

وحسب المصدر فانه يمنع استخدام العقار لمن يعانون من حساسية لأحد مكوناته، وأصحاب حساسية اللاكتوز ومن يعانون من نقصه، ويمنع استخدامه للنساء الحوامل والمرضعات كذلك يمنع استخدام العقار لعلاج الأطفال بسبب نقص البيانات الخاصة بفعالية العقار ومدى أمانه.

ما هو فايروس جدري القرود؟

واعتبر جدري القردة على انه مرضٌ يسببه فيروس جدري القردة. وهو عدوى فيروسية حيوانية المصدر، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر. ويمكن أن تنتقل أيضاً من شخص إلى آخر ومن البيئة إلى البشر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بطفح جلدي بسبب جدري القردة. وينتقل كذلك من خلال التحدث أو التنفس أو الغناء عن قرب من الآخرين، والذي يمكن أن يُولِّد قطيرات أو رذاذ قصير المدى أو التلامس الجلدي مثل اللمس أو الجنس المهبلي / الشرجي؛ أو ملامسة الفم للفم أو ملامسة الفم للجلد مثل الجنس الفموي أو تقبيل الجلد)