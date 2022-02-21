روسيا تعلن قتل 5 مسلحين على حدود اوكرانيا

اعلنت السلطات الروسية عن تصفية 5 اشخاص واحباط ما وصفته بالهجوم الارهابي على الحدود الاوكرانية بعد قليل من تحذيرات اميركيا باندلاع اعمال متطرفه داخل روسيا داعية رعاياها للمغادرة، وبالتزامن مع توتر الاوضاع الامنية على الحدود بين البلدين

احباط هجوم ارهابي



وقال بيان صادر عن الجيش الروسي أن دورية لحرس الحدود الروسية رصدت عملية تسلل عبر الحدود في حوالي الساعة الـ 6:00 قرب إحدى بلدات مقاطعة روستوف الحدودية.

وتابع البيان أن الدورية طلبت إرسال فريق من القوات المسلحة الروسية المكلفة بدعم أداء حرس الحدود في المنطقة إلى مكان الحادث، وأنه خلال الاشتباك عبرت ناقلتان مدرعتان أوكرانيتان الحدود الروسية بهدف إجلاء المتسللين بشكل طارئ، وتم القضاء عليهما بنيران الوسائل الروسية المضادة للدبابات.

وأشار البيان إلى عدم سقوط إصابات أو ضحايا في صفوف العسكريين الروس.

تحذير اميركي للرعايا في روسيا

وحذرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا من تهديدات بوقوع هجمات في العاصمة موسكو، ومدن أخرى وفي مناطق التوتر قرب أوكرانيا.

ونقل متحدث باسم السفارة في حسابه على تويتر بيانا للسفارة حذر من "تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، بما في ذلك موسكو وسانت بطرسبيرغ وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا".

ودعا البيان الرعايا الأميركيين إلى توخي الحذر و"تجنب الحشود" وتبني "خطط إجلاء".