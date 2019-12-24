روسيا تفتتح خطاً للسكك الحديدية يربط القرم بها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين افتتاح خط للسكك الحديدية يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم من خلال جسر يمتد عبر مضيق كيرتش.

وكانت روسيا قد ضمت القرم قبل خمس سنوات ردا على خلع الرئيس الأوكراني الموالي لها. وترتبط المنطقة المهمة استراتيجيا، والمطلة على البحر الأسود، جغرافيا بالبر الرئيسي لأوكرانيا.

ووصف بوتين، خلال حديث من خلال مقطع فيديو، تدشين خطط السكك الحديدية بأنه “حدث مهم جدا”، مشيرا إلى أن من شأنها التأثير على اقتصاد البلاد ككل، وفقا لنص الكلمة التي نشرها الكرملين.

وكان بوتين افتتح العام الماضي خطا للمركبات عبر الجسر.

وفي ساعة متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء، انتقد الاتحاد الأوروبي تدشين خط السكك الحديدية عبر الجسر.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر سانتو، في بيان: “يشكل هذا انتهاكا آخرا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها من جانب روسيا”.

وأضاف أن الجسر يشكل خطوة نحو ضم شبه الجزيرة بالقوة لروسيا والحد من حركة الملاحة البحرية عبر مضيق كيرتش إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف.

وتابع: “يتوقع الاتحاد الأوروبي من روسيا ضمان مرور حر بدون عوائق عبر مضيق كيرتش وفقا للقانون الدولي”. (د ب أ)