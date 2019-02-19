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روسيا تفتح “ممرين إنسانيين” في مخيم الركبان السوري

روسيا تفتح “ممرين إنسانيين” في مخيم الركبان السوري
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