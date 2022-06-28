روسيا تفرض عقوبات على زوجة وابنة بايدن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن توسيع قائمة الشخصيات الأمريكية الممنوعين من دخول روسيا، وقررت إدراج 25 فردا آخر بينهم زوجة وابنة الرئيس جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه "تم إدراج 25 مواطنا أمريكيا بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ينتهجون سياسة معادية لروسيا، وأعضاء في ما يسمى مجموعة ماكفول يرماك، التي تعمل على وضع توصيات معادية لروسيا، وكذلك أفراد من أسرة الرئيس جو بايدن".

واضاف البيان ان الخطوة تأتي "ردا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية"، مشيرا الى ان قائمة العقوبات ضمت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، وابنتهما آشلي بايدن.

وكانت الولايات المتحدة فرضت بدورها عقوبات على أشخاص في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في اوكرانيا، وبضمنهم ابنتاه.

وتضمنت القائمة أيضا عائلة وزير الخارجية سيرغي لافروف وبنوكاً رئيسية في روسيا.

والشهر الماضي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على روسيا، في وقت قالت تقارير ان هذه العقوبات قد تشمل ألينا كاباييفا، السياسية وقطب الإعلام ولاعبة الجمباز السابقة، و"عشيقة" بوتين السرية وأم بعض أبنائه إن صحّت الشائعات المنتشرة حولها.

وتهدف العقوبات التي يفرضها الغرب إلى معاقبة الدائرة المقربة من بوتين، من سياسيين ومسؤولين آخرين يتهمون بالحصول على بعض الامتيازات لقربهم من بوتين.