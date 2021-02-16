روسيا تفكك خلية لداعش في القرم وتحذر من التنظيم في سورية

فككت اجهزة الامن الروسية خلية سرية قام أفرادها بجمع أموال لمقاتلي تنظيم "داعش" في أراضي شبه جزيرة القرم وجمهورية تترستان في الوقت الذي حذرت من احياء التنظيم مجددا في سورية.

تفكيك خلية في القرم

فقد قام جهاز الأمن الفدرالي وهيئة الإشراف المالي في روسيا بإيقاف عمل خلية ارهابية في القرم ، وجاء في بيان صدر عن مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي أن المحتجزين كانوا يقومون في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بجمع الأموال عبر شبكة الإنترنت لنقلها للمقاتلين في الخارج وذلك تحت ستار العمل الخيري. وتمت مصادرة وسائل اتصال وأجهزة كومبيوتر وناقلات معلومات منهم.

يواجه المحتجزون في داعش تهمة المساعدة في النشاط الإرهابي.

سورية : احياء التنظيم

على صعيد متصل قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا تسجل وجود عملية تنشيط محددة، للخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا.

تصاعد الاشتباكات في شمال غرب سوريا، وتزايد نشاط الجماعات الراديكالية المتمركزة هناك.

وشدد لافرينتيف، على أن روسيا تستبعد بشكل تام، أي اتفاق مع الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا، وهي تركز على تصفية هذه الجماعات بشكل كامل. وأكد على ضرورة بذل كل الجهود لمنع موجة جديدة تأجج النزاع المسلح، لأنها ستكون كارثية ليس فقط على سوريا، بل وستجلب عواقب سلبية كبيرة على المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب، ستكون من بين المسائل الأولوية، التي سيتم التطرق لها خلال لقاء "صيغة أستانا" في مدينة سوتشي.

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