روسيا تقرر إعادة فتح سفارتها في ليبيا

أجلت روسيا دبلوماسييها من ليبيا في أكتوبر تشرين الأول 2013 بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة سفارتها في طرابلس.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله يوم الجمعة إن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا لكن القائم بالأعمال سيكون مقره في تونس المجاورة مؤقتا.

وليبيا منقسمة منذ 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في ثاني أكبر مدن البلاد بنغازي في الشرق.

وأجلت روسيا دبلوماسييها من ليبيا في أكتوبر تشرين الأول 2013 بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة سفارتها في طرابلس.

وأدلى لافروف بتلك التصريحات في بداية اجتماع مع عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر. وكرر رغبة روسيا في وقف الأعمال القتالية في ليبيا وبدء حوار سياسي.

وقال ”اتخذنا قرارا بإعادة فتح سفارة روسيا في ليبيا، والتي سيترأسها في تلك المرحلة القائم بالأعمال جامشيد بولتاييف... سيكون مقره تونس مؤقتا لكنني أريد أن أؤكد على أن مهامه تشمل تمثيل روسيا في كل أنحاء الأراضي الليبية“.

وأضاف لافروف أن وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي اقترحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع حفتر في القاهرة في السادس من يونيو حزيران، يمكن العمل به مع القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر دولي في برلين بشأن الأوضاع في ليبيا.

