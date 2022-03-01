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روسيا تقصف النصب التذكاري لمحرقة اليهود في كييف

منشور 01 آذار / مارس 2022 - 05:55
ارشيف

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الجيش الروسي شن قصفا صاروخيا على نصب تذكاري مقام لتكريم الاف اليهود الذين يقال انهم تعرضوا للقتل خلال مجزرة جماعية على يد النازيين ابان احتلالهم للعاصمة الاوكرانية كييف.

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ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول المكتب الرئاسي الاوكراني اندري يرماك قوله ان "الروس شنوا للتو قصفا صاروخيا على المنطقة التي يتواجد فيها مجمع بابين يار التذكاري".

وبابين يار هو واد في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث يقال ان حوالي 34 ألف يهودي قتلوا خلال 48 ساعة سنة 1941، عندما كانت المدينة تحت الاحتلال النازي. 

ونفذت عمليات القتل قوات سرايا الحماية النازية بمساعدة متعاونين محليين. 

وقال يرماك في اشارة الى الجيش الروسي "هؤلاء الاوغاد يقتلون ضحايا الهولوكوست للمرة الثانية".

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فان فريقا امنيا يستعد للتوجه الى الموقع لاستيضاح الاضرار.

وقصف الجيش الروسي الثلاثاء، مبنى التلفزيون الاوكراني الواقع في منطقة وادي بابين يار في كييف بعيد اعلانه انه سيوجه ضربات الى ما وصفها بانها مراكز عمليات اعلامية تابعة للقوات الاوكرانية وطلب من المدنيين المجاورين الابتعاد عن المواقع المزمع استهدافها.

واعلنت السلطات الاوكرانية مقتل خمسة اشخاص في القصف.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على "فيسبوك"، إنّ "هجوماً صاروخياً قوياً على المنطقة التي يقع فيها مجمع (بابي) يار التذكاري" جار.

كلمات دالة:روسيااوكرانياكييفمحارق النازيةالهولوكوستيهود

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