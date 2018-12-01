روسيا تقيد إبحار السفن الحربية الأجنبية في الممر الشمالي

الممر البحري الشمالي هو طريق بحرية روسية رئيسة صالحة للملاحة في منطقة القطب الشمالي

لن تستطيع السفن الحربية الأجنبية بدءا من عام 2019 المرور عبر الممر البحري الشمالي، إلا بعد إعلام السلطات الروسية بذلك.

أعلن ذلك رئيس المركز القومي لقيادة الدفاعات الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر التعاون بين الوزارات الروسية.

وقال، ميخائيل ميزينتسيف، إن مركزه بذل الجهود الرامية إلى إتقان القوانين الروسية وتنظيم التعاون بين الوزارات الروسية بهذا الشأن. وقد توجت تلك الجهود بإعلان نظام مقيد لإبحار السفن الحربية الجنبية في الممر البحري الشمالي. وأضاف إن العمل الرامي إلى ضبط الأمور في هذا الشأن سينتهي بحلول عام 2019 ، أو بالأحرى مع بدء ملاحة عام 2019.

يذكر أن الممر البحري الشمالي هو طريق بحرية روسية رئيسة صالحة للملاحة في منطقة القطب الشمالي، ويعتبر أقصر مسار بحري يربط بين منطقة الشرق الأقصى والقسم الأوروبي الروسي. كما إنه يربط بين موانئ منطقة القطب الشمالي والأنهر الكبيرة في سيبيريا.

يذكر أن حجم نقل البضائع عبر الممر البحري الشمالي بلغ عام 2017 نحو 10.7 مليون طن.