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روسيا تقيد إبحار السفن الحربية الأجنبية في الممر الشمالي

روسيا تقيد إبحار السفن الحربية الأجنبية في الممر الشمالي
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