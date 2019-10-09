روسيا تكشف "منظمة خيرية" مؤيدة لـ"داعش" نقلت أموالا إلى سوريا

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن "منظمة خيرية" تضم أكثر من 100 من مؤيدي تنظيم "داعش" قاموا بنقل أموال إلى سوريا.

وقالت قوات الأمن الروسية، إن "المنظمة" المكونة من أفراد من عدد من الأقاليم الروسية، قامت بتحويل أكثر من 90 ألف دولار إلى خارج البلاد لتنظيم أعمال إرهابية في سوريا.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء: "تم إحباط أنشطة مجموعة من المواطنين الروس في جمهوريات قبردينو-بلقاريا، وكاراتشايفو-تشيركيسكايا، وإنغوشيا، وتتارستان، ومدينتي موسكو وسان بطرسبورغ، وإقليمي كراسنودار وستافروبول، قاموا عن طريق شبكة الإنترنت بتنظيم تمويل أنشطة التنظيمين الإرهابيين الدوليين "إمارة القوقاز" و"داعش" المحظورين على الأراضي الروسية".

وبحسب بيانات جهاز الأمن الفدرالي، قام أعضاء هذه المنظمة بجمع أكثر من 6 ملايين روبل روسي، أي أكثر من 93 ألف دولار أمريكي، تحت ستار الأعمال الخيرية، ثم قاموا بتحويلها إلى الخارج لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا.