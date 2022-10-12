روسيا تنشر تفاصيل الاعداد لتفجير جسر القرم وصور المتورطين

نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء صور واسماء منظمي ومنفذي الهجوم "الارهابي" الذي دمر جسر شبه جزيرة القرم واشار الجهاز الى تورط مباشر لرئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف.

كما كشفت المخابرات الروسية عن توقيف خمسة مواطنين روس وثلاثة أوكرانيين وأرمينيا تورطوا في "الإعداد للجريمة"

ووفق الامن الروسي فقد ثبت ضلوع وزارة الدفاع الاوكرانية ومديرية الاستخبارات المركزية في الهجوم وافادت في بيان : "تم إثبات أن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم هم مديرية الاستخبارات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف وموظفون وعملاء لها".



وافادت المخابرات الروسية في تفاصيل العملية الى انه المهاجمين موهو العبوة الناسفة "على شكل لفائف باستخدام فيلم بولي إثيليي على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي 22770 كغم"

وانه في أوائل أغسطس الماضي تم إرسالها من ميناء أوديسا البحري الأوكراني إلى ميناء روسه البلغاري، ثم إلى ميناء بوتي بجورجيا ثم إلى أرمينيا، حيث جرى تزييف الوثائق الخاصة بالشحنة.

واشارت الى انه وفي 4 أكتوبر 2022 عبرت الشحنة على متن شاحنة مسجلة في جورجيا، الحدود الروسية الجورجية عند نقطة تفتيش لارس العليا، وفي 6 أكتوبر تم تسليمها وتفريغها في مستودع للبيع بالجملة في مدينة أرمافير بإقليم كراسنودار الروسي وفق ما نقل موقع روسيا اليوم الالكتروني عن بيان للامن الروسي

وفي 7 أكتوبر، تم تحميل المنصات في شاحنة المواطن الروسي ماهر يوسوبوف، الذي غادر إلى سيمفيروبول، وفي الساعة 06:03 صباح 8 أكتوبر 2022، تم تفجير شاحنته أثناء عبورها جسر القرم وفق المصدر المشار اليه انفا