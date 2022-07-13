روسيا تنشر قائمة بأعداد المرتزقة العرب والأجانب في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية قائمة بأعداد المرتزقة الذين قدموا إلى أوكرانيا من مختلف دول العالم للقتال الى جانب قوات كييف، بما في ذلك من بلدين عربيين.

وبحسب القائمة التي اوردتها وسائل الاعلام الروسية، فقد شارك في القتال إلى جانب أوكرانيا 51 مرتزقا من الجزائر، و200 من سوريا.

وتذكر القائمة ان أيا من المرتزقة الذين قدموا من الجزائر لم يقتل، في حين تبقى 31 مرتزقا على قيد الحياة ممن جاءوا من سوريا.

ورصدت القائمة شاركة 1853 مرتزقا من بولندا، قتل منهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير 991، وتبقى 944.

جاءت رومانيا في المرتبة الثانية في عدد المرتزقة الأوروبيين بأوكرانيا، ووصل منهم 504 مسلحين، قتل منهم 242 منذ بداية الأحداث، وتبقى 262، تلتها بريطانيا بعدد 429 مرتزقا، قتل منهم 231، وتبقى 198، فيما شارك 208 مرتزقة من بيلاروس، تبقى منهم 69، ومن فرنسا 185 مرتزقا، تبقى منهم 66.

ومن القارتين الأمريكيتين، شارك في القتال بأوكرانيا 605 مرتزقة من كندا، تبقى منهم 239، فيما جاء من الولايات المتحدة 544 مرتزقا، تبقى منهم 89.

قائمة المرتزقة في أوكرانيا بحسب ما اوردها موقع قناة "روسيا اليوم"

وكانت اوكرانيا اعلنت مع بداية الحرب الغاء تأشيرة الدخول للأجانب الذين يرغبون في الانضمام للقتال الى جانبها ضمن "الفيلق الدولي" في جيشها، مستثنية من ذلك المواطنين الروس.

وجاء ذلك بعدما ناشد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي مواطني العالم وأصدقاء أوكرانيا المشاركة في الدفاع عن كييف وأوروبا ضد ما قال إنه "العدوان الروسي"، وأشار إلى أن بلاده ستنشئ فيلقاً "دولياً" أجنبياً للمتطوعين من الخارج.

وتقول روسيا ان المرتزقة ينفذون هجمات تخريبية على قوافل المعدات والمواد الروسية في اوكرانيا بالأسلحة التي قدمها الغرب لنظام كييف.