روسيا تنضم لمؤيدي التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات

كانت واشنطن اعلنت انها تعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن اللقاحات المضادة لكورونا، كما اعلن الاتحاد الاوروبي استعداده لبحث المقترح.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عن استعداد موسكو لتأييد مقترح برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، كي يتسنى استخدامها في جميع أنحاء العالم.

وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا إن "الأفكار التي تتداول في أوروبا برفع حماية الحماية الفكرية تماما" عن لقاحات فيروس كورونا "جديرة بالاهتمام"، مشددا على أنها تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء في حالات الطوارئ.

وتابع: "بالطبع، ستدعم روسيا مثل هذا التوجه، مع الأخذ في الاعتبار أنه في الظروف الحالية يجب أن نفكر ليس في كيفية جني أقصى ربح، ولكن في ضمان سلامة الناس"، مضيفا أنه "لا يمكن ضمان السلامة إلا إذا تم استخدام اللقاحات في الغالبية الساحقة من دول العالم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الأربعاء إنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن اللقاحات المضادة لكورونا.

وفي وقت سابق الخميس، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة اقتراح رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.

تشبه بندقية كلاشينكوف

وفي سياق متصل قال بوتين إن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، هي الأكثر أمانا حتى الآن، وهي بسيطة في الاستخدام، وموثوقة مثل بندقية كلاشينكوف.

وأضاف "اليوم باتت كل لقاحاتنا معروفة، واليوم ظهر لقاح سبوتنيك لايت. تعتمد عقاقيرنا على التكنولوجيات والمنصات التي تم استخدامها على مدى عقود. وهي أيضا حديثة جدا، واليوم تعتبر من دون أدنى شك الأكثر موثوقية والأكثر أمانا".

وتابع بوتين: "كما قال أحد الخبراء الأوروبيين: اللقاحات الروسية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها كبندقية كلاشينكوف الآلية. نعم. لم نكن نحن من قال ذلك، بل أحد الخبراء الأوروبيين، وأعتقد أنه بالتأكيد على حق. اللقاحات الروسية بسيطة وموثوقة مثل البندقية".

ونوه بأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم حتى الآن، التي تقدم تكنولوجيات إنتاج اللقاحات إلى الدول الأخرى.