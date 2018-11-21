روسيا تنفي اقتراح رفع العقوبات عن طهران مقابل سحب القوات الايرانية من سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نفت وزارة الخارجية الروسية المزاعم حول وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء إن موسكو لم تقترح على إسرائيل والولايات المتحدة رفع جزء من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل سحب الأخيرة قواتها من الأراضي السورية.

تصريحات ريابكوف جاءت تعليقا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي في وقت سابق، وزعم فيه أن موسكو طرحت على تل أبيب وواشنطن اقتراحا من هذا النوع.

وأضاف ريابكوف: "فيما يتعلق بهذا الجانب تحديدا من معادلة "رفع العقوبات مقابل شيء ما"، فلا يمكنني تأكيد ذلك الأمر.

وتابع: "كانت هناك أفكار تشبه هذه الفكرة، دون أن تكون مطابقة لها. وهذه الأفكار لم تحصل على متابعة".

وأكد ريابكوف أن روسيا تتحلى بأقصى درجات المسؤولية في مقاربتها لمسألة ضمان أمن إسرائيل، وقال: "لا نتناول المسائل المتعلقة بأمن إسرائيل عبر تصريحات، بل بأقصى درجات المسؤولية. ونبقى منخرطين في الحوار المكثف على مختلف المستويات".

وأضاف: "الأمر يشمل في أحد جوانبه مدى تعرض أراضي إسرائيل للأسلحة القادرة على إصابة أهداف على مسافات بعيدة"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع كان على أجندة نقاشاتنا وحوارنا" مع كل من إيران وإسرائيل.