روسيا تنقل الف اسير اوكراني الى موسكو للتحقيق معهم

اكدت مصادر اعلامية رسمية روسية ان القوات الروسية نقلت نحو الف اسير اوكراني الى موسكو بهدف اجراء عمليات تحقيق معهم سيما وانهم وقعوا في قبضة الجيش الروسي في مناطق مهمة

وقالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصدر رسمي في "إنفاذ القانون" إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا في مدينة ماريوبول نُقلوا إلى روسيا للتحقيق معهم.

وتسعى كييف لتسلم جميع من تحصنوا في مجمع آزوفستال للصلب للدفاع عن ماريوبول والذين يقدر عددهم بنحو ألفين في صفقة لتبادل الأسرى، لكن بعض أعضاء البرلمان الروس يطالبون بمحاكمة بعض الجنود.

ونقلت تاس عن المصدر قوله: “تم إحضار أكثر من ألف شخص من آزوفستال إلى روسيا. تتولى أجهزة إنفاذ القانون التعامل معهم”. ولم يذكر تفاصيل عما قد يحدث لاحقا.

وأضاف المصدر للوكالة أنه سيتم نقل المزيد من الأسرى الأوكرانيين في وقت لاحق إلى روسيا.

والاثنين تسلمت أوكرانيا بعض جثث مقاتلي مصنع آزوفستال للصلب، فيما كشف الرئيس الأوكراني عن عدد المقاتلين في المصنع الذين وقعوا في أسر القوات الروسية.

و قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "أكثر من 2500 مدافع عن ماريوبول في الأسر الروسي".

وقال القائد العسكري والقائد السابق لفوج آزوف، ماكسيم زورين، إن عشرات من جثث المقاتلين التي انتشلت من أنقاض المصنع المدمر تم نقلها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث يجري اختبار الحمض النووي لها للتعرف على رفات الضحايا.

وكان فوج آزوف من بين الوحدات الأوكرانية التي دافعت عن المصنع لما يقرب من 3 أشهر قبل استسلامهم للقوات الروسية.