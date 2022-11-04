روسيا تهدد إسرائيل "بالرد" إذا أرسلت أسلحة الى أوكرانيا

قالت وسائل اعلام اسرائيلية الجمعة، ان روسيا هددت الدولة العبرية بالرد في حال إمدادها أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية، وذلك نقلا عن تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

ونقلت الوكالة في تقريرها عن مصدرين وصفتهما بانهما مطلعان على السياسة الروسية قولهما ان موسكو ستقوم بالرد في حال قيام اسرائيل بتمرير أنظمة دفاع جوي الى اوكرانيا سواء بصورة مباشرة او عبر طرف ثالث. لكن التقرير لم يحدد ما هو الرد الذي ستقوم به روسيا.

واشارت "بلومبيرغ" الى ان التهديد الروسي يأتي بعدما حذر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف اسرائيل الشهر الماضي من ان ارسالها اسلحة الى اوكرانيا سيؤدي الى "تدمير كل العلاقات الدبلوماسية" بين موسكو والدولة العبرية.

كما تحدث نائب وزير الخارجية الروسي السابق أندريه فيدوروف عن امتلاك بلاده معلومات "بأن إسرائيل قد تدعم أوكرانيا، ولا سيما في ما يتعلق بمنظومات التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة"، محذرا بدوره من ان هذا "أمر حساس لروسيا".

والثلاثاء، ابلغ الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي القناة "12" الاسرائيلية ، ان تل أبيب وافقت على تزويد بلاده بأنظمة اتصالات عسكرية كانت طلبتها سابقا، معربا عن امله في ان تستجيب لطلبات اخرى تتعلق بأنظمة الدفاع الصاروخي.

وهنأ زيلينسكي الخميس بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية وقال إنه يتوقع "فتح صفحة جديدة من التعاون" مع الحكومة الجديدة.

وكتب على تويتر "تشترك أوكرانيا وإسرائيل في قيم وتحديات... الأمر الذي يتطلب الآن تعاونا فعالا". وطلبت أوكرانيا مرارا من إسرائيل تزويدها بأنظمة دفاع جوي.

حرب الظل ومخاوف اسرائيل

وقال تقرير "بلومبرغ" أن دعم إيران لروسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية كان امرا اعتبرت اسرائيل انه يهدد أمنها، وادى بالتالي الى تخفيف معارضتها تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

طائرات مسيرة انتحارية قام الجيش الايراني بعرضها خلال مناورات جوية

ومن شأن ارسال اسلحة اسرائيلية الى اوكرانيا تحويل هذا البلد الى ساحة منافسة بين القدرات الإيرانية والإسرائيلية، وكذلك توسيع نطاق حرب الظل المستمرة بينهما في سوريا منذ سنوات.

وتخشى إسرائيل من أن يؤدي تزويدها لاوكرانيا بالاسلحة الى رد روسي يقيد مساحة الحرية المتاحة لها لشن ضربات ضد الاهداف الايرانية في سوريا، والتي تسيطر قوات موسكو على مجالها الجوي، اضافة الى ان تل ابيب تتحسب من اجراءات قد تستهدف الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا.



وكان الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ قال في وقت سابق أن إسرائيل يمكن ان تقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة غير فتاكة، و "ليس بدفاعات جوية حتى لا تقع في يد الأعداء".