روسيا تهدد باستهداف قوافل الأسلحة.. والمقاتلون الشيشان يقتحمون المدن الأوكرانية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن قوافل الأسلحة التي يتم شحنها إلى أوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، وأن روسيا قد تتخذ اجراءات عسكرية بغية منع دول أجنبية من تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأكد ريابكوف، في حوار مع القناة الأولى الروسية اليوم السبت، غياب أي مشاورات أو محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في أوكرانيا حيث تجري روسيا عملية عسكرية حاليا.

وتابع: "حذرنا الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول (إلى أوكرانيا) لا يشكل خطوة خطيرة فحسب بل وخطوة تجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة (للجيش الروسي)".

وذكر ريابكوف أن موسكو حذرت واشنطن من "عواقب قد يجلبها إمداد أوكرانيا على نحو طائش بأسلحة مثل منظومات صاروخية نقالة مضادة للجو وصواريخ مضادة للدبابات"، لافتا إلى أن واشنطن لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد.

رمضان قديروف

من جهة أخرى قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن مقاتلي القوات الخاصة الشيشانية يتقدمون بثقة في عمق أوكرانيا، ويحررون خلال ذلك المراكز السكنية من القوميين المتعصبين.

ووفقا له، تقوم وحدات القوات الخاصة الشيشانية بتوفير الحماية والأمان التي طال انتظارها للسكان المحليين في الأراضي المحررة.

وأضاف قديروف: "يبادر عناصر القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية، الذين طالما تبجحوا بشجاعتهم، إلى الفرار عند رؤيتهم للمقاتلين الشيشان ويتركون خلفهم السلاح والمعدات العسكرية من العيار الثقيل"

وأكد قديروف أن المقاتلين الشيشان، يظهرون خلال القتال المهارات العالية والتنسيق الجيد والروح القتالية العالية، وهو ما لا يمكن قوله عن عناصر العصابات القومية الأوكرانية.

وشدد قديروف، على أن السكان المحليين يستقبلون عناصر الجيش الروسي، بالكلمات الطيبة، لأنهم يدركون حقيقة ما يجري ويرون صحة تصرفات روسيا.