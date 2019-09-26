روسيا توسع قاعدة حميميم في سورية

أفادت وكالات أنباء روسية، الخميس، بأن وزارة الدفاع أعلنت عن توسيع قاعدة "حميميم" الجوية التابعة لها في مدينة اللاذقية على غربي سوريا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تذكر اسمه قوله، إن بلاده تعيد بناء مدرج هبوط ثان للسماح لقاعدة حميميم الجوية التابعة لها بخدمة المزيد من الطائرات.

وأضافت الوكالات نقلا عن المسؤول، أن الوزارة تشيد أيضا منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة في قاعدة حميميم الجوية.

وأشار المسؤول إلى أن 30 مقاتلة وطائرة هليكوبتر موجودة حاليا في هذه القاعدة الجوية، وفق ما نقلت "رويترز". وتتخذ القوات الروسية من "حميميم" قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

وقد وقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

وكانت موسكو أعلنت بعد مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في حميميم بواسطة طائرات مسيرة، كان آخرها في سبتمبر حين اعترضت الدفاعات الجوية السورية طائرات من دون طيار أطلقت باتجاه القاعدة الجوية.

وذكرت وقتها وسائل الإعلام الرسمية السورية أن متشددين أطلقوا الطائرات المسيرة باتجاه القاعدة، من منطقة لخفض التصعيد.