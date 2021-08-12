روسيا توقف هجوم قوات الاسد والمليشيا الايرانية على درعا

اعلنت مصادر اعلامية روسية عن قرار من القيادة العسكرية السورية في مدينة درعا، بوقف هجومها على مدينة درعا وريفها الغربي وذلك لما وصفته بـ "استجابة لمبادرة قدمها الحليف الروسي"

الاسد والمرتزقة الايرانيين يوقفون هجومهم على درعا

وحسب ما افادت به وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية فـ "إن قيادة عمليات الجيش العربي السوري في درعا، أقرت وقفا تاما وفوريا لإطلاق النار، عقب ورود المقترح الروسي بعد ظهر أمس الأربعاء، كمحاولة أخيرة للحلول السلمية والحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة، دون الإخلال بحق الرد الحازم على أي اعتداء يستهدف أحياء المدينة أو النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة في ريف المحافظة".

لايزال العنوان الأبرز في #درعا_البلد #مهد_الثورة هو الصمود والأخذ بالخيارات الحرة الكريمة..

ولا بد من الاشارة الى أن أهلنا في حوران يلقون أكبر موجة تضامن في تاريخ الثورة.

وننتظر نتائج أخرى ستبدأ بالظهور تباعا. #درعا_تحت_الحصار — ابو المجد ناصر (@mjdalnsr) August 12, 2021

تفاصيل المقترح الروسي

وفي التفاصيل التي اوردها المصدر الروسي فان موسكو اقترحت ان تلتزم ما وصفتهم بـ "المجموعات المسلحة" في (حي درعا البلد) بتسليم أسلحتها للدولة السورية امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في 2018، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق نحو مناطق سيطرة "جبهة النصرة" شمالي سوريا، إضافة إلى بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى الحي الذي تسيطر عليه تلك المجموعات.

روسيا: اخر الحلول السلمية

وأكدت المصادر أن مقترح الحلفاء، هو آخر الحلول السلمية التي يمكن العمل بها تفاديا للعمل العسكري الذي قد يفرض نفسه في حال عدم امتثال "المجموعات المسلحة" لبنوده، مضيفة بأنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم اعتماد الحل المتاح لملف درعا البلد بشكل كامل.

وشنت قوات النظام وتحديدا الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر شقيق زعيم النظام السوري مدعوما بالاف من المليشيات الايرانية هجوما على درعا البلد حيث تكبدو عشرات القتلى والاسرى قبل ان يتراجعو، فيما لم تفلح عشرات المحاولات للتقدم امام صمود المدافعين عن المدينة التي تخضع للحصار والتجويع منذ الشهرين تقريبا .

خمسون يوماً من القهر والآلام المتواصلة والمآسي المتراكمة نتيجة حصار خانق ظالم تنتهجه عصابات الأسد وإيران بحق 50 ألف مدني في درعا البلد وطريق السد والمخيمات في مدينة درعا.#درعا_تحت_الحصار pic.twitter.com/Hx5whA5VaZ — Mahmoud Abuzeid (@mabozid77) August 12, 2021

وعلى الرغم من محاولة الوسيط الروسي التوسط لوقف العمليات الا ن المليشيات الايرانية غالبا ما كانت تقوم بخرق الاتفاقيات وسط محاولات الفرقة الرابعة ممارسة عمليات نهب المنازل وسرقة محتوياتها زيارة الوفد الروسيواليوم الخميس اطلع وفد روسي على الأسباب المباشرة لمهاجمة الحواجز التابعة للنظام كما اطلع على أوضاع الحواجز العسكرية في المنطقة، وكيفية معاملتها مع الأهالي هناك، ووعدوا بتحسين الأوضاع خلال الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أن دورية للشرطة العسكرية الروسية زارت يوم أمس الأربعاء أماكن تجمع النازحين من أحياء #درعاالبلد وحي #طريق السد