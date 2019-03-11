روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم
حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 36%
حافظت روسيا في الفترة ما بين 2014 و2018 على مركزها كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة حيث استحوذت على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وفقا لمعهد "SIPRI".
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين احتلت المراكز الخمسة الأولى، بإجمالي 75% من صادرات الأسلحة خلال الفترة المذكورة أعلاه.
وأوضح المعهد في تقرير نشره اليوم الاثنين، أن حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 36%، فيما استحوذت فرنسا على 6.8%، أما ألمانيا فحصتها 6.4%، في حين بلغت حصة الصين 5.2%.
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