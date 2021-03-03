روسيا: سنرد على العقوبات الأمريكية وفق "مبدأ المعاملة بالمثل"

قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن بلادها سترد وفق “مبدأ المعاملة بالمثل” على العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها على خلفية قضية تسميم واعتقال المعارض أليكسي نافالني.

وأضافت زخاروفا في بيان الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية بالتزامن مع العقوبات الأوروبية بمثابة هجوم معاد ضد روسيا، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يحاول ترسيخ صورة العدو الخارجي دون الاهتمام بمشاكله الداخلية.

واعتبرت أن فرض عقوبات على روسيا بدعوى تسميم المعارض نافالني بمواد كيماوية عسكرية “سبب سخيف”، قائلةً إن “كل هذا مجرد ذريعة لمواصلة التدخل المفتوح في شؤوننا الداخلية”.

وأكدت أن روسيا “ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية بشكل ثابت وحازم”، وتابعت قائلةً: “نحث الزملاء على عدم اللعب بالنار”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 7 مسؤولين في الحكومة الروسية، الثلاثاء، على خلفية تسميم المعارض نافالني، في أغسطس/ آب الماضي.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعتقال نافالني.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتقلت السلطات الروسية نافالني (44 عاما) فور وصوله مطار “شيريميتيفو” في موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.

وفي 2 فبراير المنصرم، حكم القضاء الروسي، بسجن نافالني 3 سنوات ونصف السنة مع النفاذ في “قضية احتيال سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ على خلفيتها”. (الأناضول)